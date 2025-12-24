СФ ввел штрафы за нарушения при казначейском сопровождении

Их размер составит от 10 до 50 тыс. рублей - для должностного лица, от 1 до 5% цены госконтракта, но не более 200 тыс. рублей - для юрлица

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об административном наказании за нарушения при казначейском сопровождении.

Согласно документу, Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьями, предусматривающими ответственность за отдельные нарушения при осуществлении казначейского сопровождения. Так, за несоблюдение требований о ведении раздельной бухгалтерии по госконтрактам, договорам, соглашениям, если средства на исполнение этих контрактов подлежат казначейскому сопровождению, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 10 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10% цены контракта, но не более 250 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 до 10% цены контракта, но не более 500 тыс. рублей.

Кроме того, законом устанавливается штраф за нарушение при казначейском сопровождении госзаказчиком, получателем бюджетных средств срока отчета об операциях с выделенными средствами. Размер штрафа составит от 10 до 50 тыс. рублей - для должностного лица, от 1 до 5% цены госконтракта, но не более 200 тыс. рублей - для юрлица.

Дела по указанным статьям будет рассматривать Федеральное казначейство. От его имени рассматривать дела смогут руководитель казначейства и его заместители, руководитель структурного подразделения, а также руководители территориальных органов казначейства, их заместители.