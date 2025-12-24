Регионам разрешили рассматривать дела о нарушениях правил маркировки пива

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому регионы РФ получат право рассматривать административные дела в отношении нарушителей правил маркировки пива и пивных напитков.

Изменения внесены в КоАП. Прежде административные дела о нарушении порядка и сроков представления сведений в систему маркировки алкогольной продукции рассматривали соответствующие федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ).

Согласно одобренному закону, право рассматривать эти дела получат руководители структурных подразделений территориальных органов ФОИВ, а также руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих функции контроля в сфере маркировки данной продукции.