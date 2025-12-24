ОСК передала заказчику второй краболов-процессор проекта "Кильдин"

Судно в декабре успешно прошло ходовые испытания в Балтийском море

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Завод объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Красное Сормово" передал Союзу рыбопромышленников "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" (СЗРК) второй краболов-процессор проекта КСПО1 "Кильдин". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Завод ОСК "Красное Сормово" и ООО "Карапакс", входящее в состав Союза рыбопромышленников "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум", подписали двухсторонний акт приема-передачи краболова-процессора проекта КСПО1 "Кильдин". Торжественная церемония подписания акта состоялась в Санкт Петербурге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что судно было спущено на воду 4 апреля, а в декабре 2025 года успешно прошло ходовые испытания в Балтийском море.

"Ходовые испытания прошли в штатном режиме. Выполнили весь объем запланированных работ. Выполнена подготовка систем, обеспечивавших проведение ходовых испытаний в полном объеме. Одной из главных задач была проверка пропульсивного комплекса судна. Все системы, устройства и механизмы отработали в штатном режиме. В ходовых испытаниях принял участие 51 человек - экипаж и приемо-сдаточная команда", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта завода ОСК "Красное Сормово" Алексея Моисеева.

"Кильдин" - высокотехнологичное судно, которое предназначено для промысла краба в Северной Атлантике, а также в арктических морях на глубинах от 20 до 400 м. Судно оснащено всем необходимым оборудованием, чтобы сразу после отлова продукт был приготовлен и упакован в вакуум. Оборудование краболова предназначено для ловли и переработки до 60 тонн камчатского краба в сутки. Автономность плавания - 50 суток, что позволяет передавать продукцию в море, не пришвартовываясь к берегу. Судно может осуществлять свою основную деятельность при волнении моря до пяти баллов.

Строительство краболовов на заводе ОСК "Красное Сормово" ведется по федеральной инвестиционной программе "Квоты под киль" по заказу СР "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум". Церемония закладки килей всех пяти корпусов прошла 20 мая 2020 года. Первое судно проекта КСП01 "Вайгач" спущено на воду в июле 2022 года, сейчас оно успешно эксплуатируется.