"Алроса" разместила облигации на 20 млрд рублей с минимальным спредом к ставке

Спрос на ценные бумаги в ходе сбора заявок превысил 40 млрд рублей, более чем вдвое превысив объем предложения

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Алроса" завершила размещение биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей с переменным купоном. Спред к ключевой ставке Банка России был установлен на уровне 1,35% годовых, что стало рекордно низким показателем для российских эмитентов минерально-сырьевого сектора в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Спрос на ценные бумаги в ходе сбора заявок превысил 40 млрд рублей, более чем вдвое превысив объем предложения. В формировании книги приняли участие крупнейшие банки, управляющие и страховые компании, а также частные инвесторы. Срок обращения облигаций - два года (720 дней) с купонным периодом в 30 дней.

"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил существенно снизить спред к ключевой ставке. Результаты размещения свидетельствуют об уверенности инвесторов относительно не только реальных финансово-экономических показателей компании, но и потенциала алмазно-бриллиантового рынка", - прокомментировала заместитель генерального директора по экономике и финансам "Алроса" Юлия Шкурат.

Привлеченные средства "Алроса" планирует направить на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности и удлинение срока долгового портфеля.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.