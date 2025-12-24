Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Долларовый индекс РТС опустился до 1 092,43 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,2%, до 2 720,02 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,01% - до 1 092,43 пункта. Курс юаня вырос на 3 коп., до 11,14 руб.

"Индекс Мосбиржи в целом сегодня показал нейтральную динамику. Волатильность и обороты торгов сокращаются, бенчмарк зажат в области 2 700 - 2 750 пунктов, и пока не видно достаточных оснований для выхода из нее вверх или вниз", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста сегодняшней торговой сессии, по данным аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, находятся "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,81%), акции "Вуш холдинг" (+0,81%), "префы" "Транснефти" (+0,78%), бумаги "Алросы" (+0,64%), "Абрау-Дюрсо" (+0,62%), "Генетико" (+0,58%), "Озона" (+0,45%), "Сбербанка" (+0,44%) и "Роснефти" (+0,3%).

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались привилегированные акции "Сургутнефтегаза", вероятно, на фоне ослабления рубля, поскольку бумаги компании в такой ситуации традиционно рассматриваются инвесторами как защитные", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами снижения, по словам Магомедова, стали акции "М.Видео" (-4,14%), "Русгидро" (-2,68%), "Башнефти" (-2,12%), "Самолета" (-1,82%), "ЛСР" (-1,82%), "Норникеля" (-1,8%), "Фосагро" (-1,8%), "Селигдара" (-1,75%), "Ростелекома" (-1,57%) и "Соллерс" (-1,49%).

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции "М.Видео", скорее всего, из-за переоцененности.

Прогноз на 25 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 25 декабря - 2 700 - 2 800 пунктов. Ориентир по курсам валют - 78-80 руб. за доллар и 11-11,3 руб. за юань.

Как считают во Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на четверг - 78-80 руб., 92-94 руб. и 11-11,5 руб., соответственно.