Евростат: впервые в истории импорт товаров из ЕС в РФ превысил экспорт

Объем торговли Евросоюза и России с января по сентябрь 2025 года составил €43,9 млрд

БРЮССЕЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Впервые в истории импорт европейских товаров в Россию превысил экспорт из РФ в ЕС, отрицательное сальдо торгового баланса РФ составило €0,5 млрд за первые девять месяцев 2025 года, сообщил Евростат.

Объем экспорта российской продукции в ЕС составил €21,7 млрд, а объем импорта товаров из ЕС в РФ - €22,2 млрд, сообщил Евростат.

В целом, по его данным, объем торговли ЕС и России с января по сентябрь 2025 года составил €43,9 млрд, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

Россия продает в ЕС главным образом топливно-энергетические товары и закупает различные химикаты.