Имущество экс-замглавы Ростовской области изъяли в доход государства

В бюджет РФ обратили 36 объектов недвижимости

Владимир Окунев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ обратил в доход государства имущество бывшего заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой, а также их родственников.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых 5 квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 млн рублей. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 млн рублей, составляющих эквивалент проданного имущества. По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Установлено, что Окунев совместно с Шаповаловой использовал свое положение для незаконного обогащения себя и своих родственников. В 2016 году он был руководителем "Ростовавтодора", а Шаповалова - главным бухгалтером организации. Ими было принято решение о создании компаний "Транснеруд-Юг" и "Строитель", а также приобретены на неподтвержденные доходы более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для их покупки.

"В дальнейшем в условиях конфликта интересов были обеспечены участие и победа этих фирм в государственных и муниципальных закупках на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в Ростовской области", - уточнили в Генпрокуратуре.

После назначения на должность заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Окунев продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Шаповалова в этот период стала его заместителем. Полученный коррупционный доход они легализовали путем приобретения премиальных автомобилей и многочисленных объектов недвижимости в Москве, Ростове-на-Дону и его окрестностях. В связи с этим Генпрокуратура России в судебном порядке потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество экс-чиновников и связанных с ними лиц.