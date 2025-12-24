Дуров: Макрон пытается превратить ЕС в цифровой ГУЛАГ

Автор закона о цензуре в Евросоюзе Тьерри Бретон, против которого введены санкции США, является близким союзником и ставленником французского лидера, отметил сооснователь Telegram

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ, столкнувшись с низкими рейтингами одобрения. Такое мнение выразил сооснователь Telegram Павел Дуров.

"Автор закона о цензуре в ЕС (Тьерри Бретон - прим. ТАСС), против которого введены санкции [США], является близким союзником и ставленником Макрона. Столкнувшись со сверхнизкими рейтингами одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ с помощью цензуры и массовой слежки", - написал Дуров в Х, комментируя введение США визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев.

Бретон, в частности, был назван "идейным вдохновителем" закона ЕС о цифровых услугах, который заметно усилил контроль над рядом интернет-платформ.

Как подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам Рубио, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Глава Госдепа также отметил, что США готовы расширить этот санкционный список, если другие лица не изменят свой курс.