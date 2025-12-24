В работе Steam произошел сбой

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США - более 13,6 тыс.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе платформы Steam наблюдается в разных странах, включая РФ. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 13,6 тыс.). Тысячи жалоб поступали также из Великобритании, Германии, Канады и Турции.

82% пользователей отметили проблемы с подключением к сайту, 11% - трудности с оформлением покупок, 7% - проблемы с входом в личный кабинет.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов в России, на 22:30 мск, за последний час на работу Steam пожаловались 1,9 тыс. пользователей. Так, 52% пользователей отметили сбой в работе сайта, 22% - общий сбой, 16% - сбой в работе мобильного приложения, 8% - сбой в работе личного кабинета.

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.