"Сбер" рассматривает возможность кредитования компаний в палладии

Заместитель председателя правления кредитной организации отметил, что банк видит спрос производителей драгметаллов на такие инструменты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает возможность кредитования компаний в палладии и других металлах, рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.

"С начала 2024 года на фоне высоких рублевых ставок и ограниченной валютной ликвидности мы наблюдаем повышенный спрос со стороны производителей драгметаллов на кредиты в металле. Помимо кредитования в золоте, ставшего уже классическим инструментом, в этом году банк выдал первые кредиты в серебре и платине. Банк сформировал портфель кредитов в драгметаллах в объеме более 200 млрд рублей. Сейчас мы смотрим в сторону кредитования и в других металлах - например, в палладии", - отметил Попов.

Зампред правления Сбербанка пояснил, что особенность таких кредитных продуктов в том, что средства предоставляются не в твердой валюте, а в граммах металла.

"В серебре, например, мы выдали 65 тонн металла. Погашать такой кредит клиент может поставкой банку физического металла или денежными средствами", - отметил он, указав, что банк стремиться предложить клиентам разнообразные альтернативные формы финансирования.

Полный текст интервью будет опубликован 26 декабря в 09:00 мск.