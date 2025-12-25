"Ушкуйник": "Князь Вандал" уничтожил технику ВСУ стоимостью около двух армий ФРГ

Гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев отметил, что главный эффект от применения дронов заключается в том, что противник утратил способность к механизированным наступлениям

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) уничтожил в денежном эквиваленте технику ВСУ стоимостью порядка двух армий Германии. Об этом ТАСС в интервью заявил генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Многие сейчас считают в миллиардах долларов, сколько вражеской техники было уничтожено при помощи КВН. По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии. Но главный эффект от применения дронов "Князь Вандал" заключается в том, что после того, как мы устроили геноцид вражеской техники в серой зоне, противник утратил какую-либо способность к механизированным наступлениям", - сказал Чадаев.

Он отметил, что после вторжения в Курскую область ВСУ "не смогли реализовать ни одной успешной атаки с массовым применением механизированной военной техники, хотя и пытались это делать, в том числе под конец года под Купянском". "До этого на курском направлении было много таких попыток, но все они неизменно приводили к одному и тому же известному результату", - подчеркнул глава НПЦ "Ушкуйник".

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.