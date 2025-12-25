В Монголии заявили об улучшении ситуации с поставками нефтепродуктов из России

Импорт из РФ увеличился за последнюю неделю, сообщило монгольское министерство промышленности и минеральных ресурсов

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 25 декабря. /ТАСС/. Поставки российских нефтепродуктов в Монголию увеличились за последние семь дней, что позволило улучшить ситуацию с дефицитом бензина на автозаправочных станциях. Об этом официально сообщило министерство промышленности и минеральных ресурсов страны.

"Ситуация с дефицитом нефтепродуктов из России улучшилась в связи с увеличением их поставок за последние семь дней. На сегодня на Улан-Баторской железной дороге находятся 60 цистерн с 3 600 тонн бензина АИ-92. Всего с начала декабря 2025 года было доставлено 52 683 тонны AИ-92, 1 014 тонн Aи-95, 150 058 тонн дизельного топлива и 7 440 тонн авиационного топлива", - привел данные Минпром.

О стабильности поставок дизельного топлива и бензина Монголия и РФ договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору с поставками топлива, и подчеркнул, что Россия "давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами".

Сейчас РФ обеспечивает почти 99% импортных поставок бензина Монголии. Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.