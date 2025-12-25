В Хабаровске на благоустройство дамбы Южного округа направят 300 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Благоустройство дамбы Южного округа Хабаровска потребует около 300 млн рублей, работы начнут в будущем году. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Хабаровского края.

Дамба с момента создания ее основного тела несколько лет назад стала одним из любимых мест прогулок хабаровчан. Однако ранее люди гуляли по ней нелегально, как по объекту незавершенного строительства. С учетом окончания всех работ дамбу ждет благоустройство.

"Благоустройство дамбы Южного округа в 2026 году обойдется предварительно в сумму около 300 млн рублей", - проинформировали в правительстве региона.

На текущий момент идет разработка архитектурных решений. Как сообщалось ранее, на дамбе планируется сделать освещение, проложить беговые дорожки, велодорожки, открыть кафе. Бетонные плиты боковых конструкций, как сообщал ТАСС глава Хабаровского края Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года, хотят украсить муралами. Благоустройство планируют закончить к сентябрю следующего года.

Строительство дамбы началось в 2015 году, сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Работы по дамбе завершились в августе этого года, ее сдали вместе с понтоном-батопортом. Объект возводился для защиты от высокой воды 16 городских улиц. В планах региональных властей объединить дамбу с существующей набережной Амура, которая находится в центре города, создав единый прогулочный маршрут вдоль берега реки. К этим работам уже приступили, начав реконструкцию участка набережной в районе речного вокзала по направлению к дамбе.