Компании из РФ примут участие в тендере на строительство метро в Улан-Баторе

Работы должны начаться в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 25 декабря. /ТАСС/. Второй этап тендера на строительство метрополитена в столице Монголии пройдет с участием 27 компаний из 7 стран, в том числе России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Батора.

"Стартует второй этап тендера на строительство метро в нашей столице. Заявки подали 27 компаний из 7 стран, в том числе из Великобритании, Индии, Китая, России, Франции и Южной Кореи. Работы должны начаться в 2026 году. Предполагается, что после ввода метро горожане смогут проехать расстояние, которое на автобусе занимает 45 минут, за 15 минут", - сообщил столичный пресс-центр.

Острая необходимость метро в Улан-Баторе возникла в связи с безуспешной борьбой с дорожными заторами. Они обусловлены тем, что в столице проживает почти половина из 3,5 млн населения страны. Число горожан и автовладельцев бесконтрольно увеличивается с каждым годом.

Проблему усугубляют хаотичная планировка и просчеты при строительстве дорог. По подсчетам властей, жители Улан-Батора в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день, или 35 дней в году.