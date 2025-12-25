Путин на заседании Госсовета по подготовке кадров для экономики. Видеотрансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики РФ. Особое внимание уделят кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.
Ожидается, что с докладами выступят губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин, заместители председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.