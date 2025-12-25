Трансляция

Путин на заседании Госсовета по подготовке кадров для экономики. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Редакция сайта ТАСС

Эфир

Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для экономики РФ. Особое внимание уделят кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.

Ожидается, что с докладами выступят губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин, заместители председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.