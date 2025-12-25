"Аэрофлот" планирует перевезти 2,3 млн пассажиров в ДФО и Калининград

Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский отметил, что "Аэрофлот" планирует сохранять доступность перевозок по этим направлениям

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует перевезти порядка 2,3 млн пассажиров на Дальний Восток и в Калининград в 2025 году, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Планируем перевезти не менее 1,5 млн пассажиров - это больше, чем в 2024 году, - только по направлениям Дальнего Востока. Совокупно объем перевозок (Дальний Восток и Калининград) составит порядка 2,3 млн пассажиров", - сказал он.

Александровский отметил, что "Аэрофлот" планирует сохранять доступность перевозок по направлениям Дальнего Востока и Калининграда.

"В 2025 году мы существенным образом нарастили количество городов, включенных в программу полетов по плоским тарифам. Это было сделано также по согласованию с президентом. К имеющимся пяти городам добавилось еще четыре города на Дальнем Востоке - это Улан-Удэ, Якутск, Анадырь, Благовещенск. То есть сейчас мы выполняем полеты по девяти направлениям в города Дальнего Востока", - добавил он.