Новое приложение Газпромбанка для iPhone доступно в App Store
07:57
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Газпромбанк объявил о выходе мобильного приложения версии 5.11 под названием GiftMate для устройств на iOS, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Мобильное приложение GiftMate доступно для скачивания в App Store. В новой версии доступна бесконтактная оплата телефоном по технологии "Волна" и онлайн-оплата по кнопке Gazprom Pay.
Также добавлена возможность пополнять транспортные карты и следить за их балансом в банковском приложении.
До этого банк обновлял приложение в октябре. Тогда оно вышло под названием Cash hunter.