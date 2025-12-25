Хуснуллин: китайские технологии могут помочь ускорить ввод объектов в России

РФ изучает опыт КНР в механизмах применения информационных технологий и использования искусственного интеллекта, заявил вице-премьер

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Технологии Китая в строительстве могут помочь ускорить ввод объектов в России, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Самый большой объем в строительстве в мире происходит в Китае. Причем жилищное строительство стоит на этом месте. Мы изучаем этот опыт, смотрим механизмы применения информационных технологий и использования искусственного интеллекта. Считаем, что данный опыт будет полезен, за счет чего мы применим эти стандарты на территории нашей страны, сможем ускорить строительство", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в России стоит задача сокращения инвестиционно-строительного цикла. "Вторая важная задача - это улучшение производительности труда. У нас не хватает трудовых ресурсов. Мы на 33% выросли за последние пять лет в объеме строительства, но строителей у нас не добавилось. Нам нужно повышать производительность труда. Для этого мы изучаем международный опыт. Мы изучили опыт многих стран, посмотрели за счет каких решений мы можем максимально повысить производительность труда", - объяснил вице-премьер.