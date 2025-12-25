Кабмин расширил беспилотные направления в планах цифровизации транспорта

Стратегическое направление цифровой трансформации транспортной сферы предполагает реализацию проектов, посвященных внедрению передовых информационных технологий, сообщили в правительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило актуализированное стратегическое направление в сфере цифровой трансформации транспортного комплекса до 2030 года.

"Разработка технологических решений для автономного судоходства, увеличение числа сертифицированных беспилотных авиационных систем - решение этих и других задач предусмотрено актуализированной редакцией стратегического направления цифровой трансформации в области транспортной отрасли до 2030 года. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что стратегическое направление цифровой трансформации транспортной сферы предполагает реализацию проектов, посвященных внедрению передовых информационных технологий. Так, в новой редакции документа появился новый проект "Автономное судовождение в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". В его рамках с 2026 по 2030 год при участии ведущих российских университетов будут разрабатываться технологические решения для автономного судоходства.

Еще одно нововведение посвящено беспилотным технологиям в авиации. В проект "Беспилотные авиационные системы" добавлен показатель количества сертифицированных систем. В 2026 году их число должно составить 12, а к 2030 году вырасти до 30, говорится в сообщении.

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы - это пакет отраслевых документов стратегического планирования, которые разрабатываются кабмином по поручению президента. Они синхронизированы с действующими госпрограммами и нацпроектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы документы сохраняли свою актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения.