Торгпред РФ: Индия и Россия адаптируются к санкциям Запада

По словам Андрея Соболева, оба государства выстраивают механизмы по наращиваю объемов двусторонней торговли

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия адаптируются к антироссийским западным ограничениям и выстраивают механизмы, которые позволяют наращивать объемы двусторонней торговли, несмотря на возникающие из-за санкций сложности. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель РФ в Нью-Дели Андрей Соболев.

По его словам, "внешние санкционные ограничения, введенные рядом западных стран в отношении России, создают некоторые дополнительные сложности, прежде всего в финансовой сфере, логистике и страховании". "Вместе с тем российско-индийское взаимодействие демонстрирует высокую степень адаптивности и прагматизма", - подчеркнул Соболев.

Он отметил, что стороны последовательно выстраивают альтернативные механизмы расчетов, логистические и контрактные модели. "Это позволяет не только сохранять, но и наращивать объемы взаимной торговли, ориентируясь на долгосрочные интересы и реальный экономический потенциал сотрудничества", - указал торговый представитель РФ.

Он напомнил, что товарооборот России и Индии в текущем году продолжил расти и по его итогам превысил $70 млрд. "При этом принципиально важно, что рост сопровождается постепенным изменением структуры торговли", - подчеркнул Соболев. Он напомнил, что к 2030 году Москва и Нью-Дели нацелены на достижение уровня в $100 млрд. "Данный ориентир предполагает не только количественный рост, но и качественную трансформацию торговых потоков за счет расширения несырьевого и неэнергетического экспорта, развития кооперационных цепочек и увеличения взаимных инвестиций", - указал торгпред РФ.

Соболев также подчеркнул, что государственный визит президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели 4-5 декабря стал важной вехой в развитии российско-индийских торгово-экономических отношений и подтвердил характер кооперации на уровне особо привилегированного стратегического партнерства. "Ключевым итогом стало подписание и согласование <...> 30 документов, формирующих долгосрочную основу для расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - сказал торгпред. "Достигнутые договоренности позволяют говорить не только о расширении объемов взаимодействия, но и о качественном углублении российско-индийского экономического партнерства, ориентированного на совместные проекты, инвестиции и формирование устойчивых цепочек добавленной стоимости", - подчеркнул Соболев.