"Газпром нефть" увеличила на 8% поставки топлива на север России в 2025 году

Показатель составил более 389 тыс. тонн

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2025 году нарастила на 8% поставки нефтепродуктов в труднодоступные регионы севера России - до более 389 тыс. тонн. Автомобильное и авиационное топливо были направлены в Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Хабаровский край и Республику Саха (Якутия), сообщила компания.

"Основу поставок составили адаптированные к суровым климатическим условиям автомобильные бензины, зимнее и арктическое дизельное топливо компании", - уточнили в "Газпром нефти".

Нефтепродукты были поставлены с нефтеперерабатывающих заводов "Газпром нефти" по мультимодальной схеме перевозок, задействуя железнодорожный, а также речной и морской транспорт. "На всем пути транспортировки осуществлялся непрерывный мониторинг сохранности нефтепродуктов с помощью автоматизированной системы "Нефтеконтроль - Газпром нефть", - сообщили в компании. Дополнительно в северные регионы был обеспечен завоз авиационного керосина. Авиатопливо "Газпром нефти" доставлено в аэропорты Якутска, Салехарда и Чукотского автономного округа для регулярных пассажирских и грузовых рейсов.

По словам директора по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрия Шепельского, своевременное формирование запаса моторного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствам является основой жизнеобеспечения северных регионов. "Чтобы транспорт, коммунальные службы и промышленность работали без сбоев даже в самые пиковые морозы, "Газпром нефть" выстраивает стабильные и надежные цепочки поставок, используя наработанный технологический опыт. Это позволяет всего за 5 месяцев навигации обеспечить каждый регион качественными нефтепродуктами в полном соответствии с его потребностями", - сказал он.

Генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров добавил, что регулярные пассажирские, санитарные и полярные рейсы также зависят от надежного снабжения авиационным топливом. "Благодаря современным технологиям контроля качества и выстроенным логистическим маршрутам мы своевременно доставляем топливо даже в самые удаленные аэропорты, гарантируя безопасность и бесперебойность авиаперевозок", - подчеркнул он.