Новак: темпы роста ВВП РФ в 2026 году будут сравнимы с 2025 годом
Редакция сайта ТАСС
08:27
обновлено 08:53
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России в 2026 году будут сопоставимы с показателями 2025 года, а к 2027 году экономика выйдет на устойчивые темпы роста на уровне среднемировых. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
"У нас темпы роста будут на уровне 2025 года, с выходом уже к 2027 году на устойчивые темпы роста, как среднемировые", - сказал он.