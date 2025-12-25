Новак: темпы роста ВВП РФ в 2026 году будут сравнимы с 2025 годом

Показатель к 2027 году выйдет на устойчивый среднемировой уровень, заявил вице-премьер

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России в 2026 году будут сопоставимы с показателями 2025 года, а к 2027 году экономика выйдет на устойчивые темпы роста на уровне среднемировых. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас темпы роста будут на уровне 2025 года, с выходом уже к 2027 году на устойчивые темпы роста, как среднемировые", - сказал он.