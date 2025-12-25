Кабмин прорабатывает вопрос восстановления вновь освобожденных территорий Украины

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что работа по этому вопросу "идет планово"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос восстановления вновь освобожденных территорий Украины прорабатывается в правительстве РФ. Об этом журналистам по итогам открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас добавляются сейчас вновь освобожденные территории [Украины]. Мы вчера, кстати, подробно обсуждали, что делать по этим территориям - какой объем финансирования, какие первоочередные задачи, что нужно для людей, в первую очередь, сделать. Поэтому работа идет планово", - сказал он.