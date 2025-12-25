Новак: российская энергетика успешно справляется с западными санкциями

Вице-премьер отметил, что в этом направлении "находятся новые партнеры, новые точки взаимоотношений"

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская энергетика успешно справляется с западными санкциями, находит новых партнеров и покупателей энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно, санкционные ограничения всегда приводят к неопределенности, особенно в первое время, как только они вводятся, потому что это требует затрат на, скажем так, адаптацию. Но практика показывает, что адаптация происходит и находятся новые партнеры, новые точки взаимоотношений", - сказал он.

"Наши товары на мировом рынке востребованы, в том числе особенно энергетические товары. Сейчас мы, конечно, развиваем и высокотехнологичную торговлю, но в целом мы являемся крупнейшими производителями на рынке энергетических ресурсов", - добавил он.