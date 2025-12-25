Новак: Россия намерена нарастить добычу нефти до 540 млн тонн в год

Это требует дополнительных инвестиций, заявил вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия планирует в среднесрочной перспективе увеличить годовую добычу нефти до 540 млн тонн, что требует дополнительных инвестиций. Правительство работает сейчас над возможными стимулами, сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы планируем выйти на уровень 540 млн тонн и придерживаться таких цифр. Для этого, конечно, очень важно продолжать работу, связанную с созданием условий для обеспечения такого уровня добычи", - сказал он.