Роструд разъяснил, что работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, рассказали в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря./ТАСС/. Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, но она может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании или коллективными договорами. Об этом сообщили в Telegram-канале Роструда.

"Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами", - говорится в сообщении.

Сегодня 13-я зарплата чаще всего представляет собой годовую премию. Хотя она не является обязательной, многие компании выплачивают ее на основании внутренних документов, учитывая результаты работы сотрудников и выполнение ключевых показателей эффективности.

Чтобы выяснить, положена ли вам 13-я зарплата, рекомендуется ознакомиться с внутренними документами вашей компании или обратиться в отдел кадров. Если в организации предусмотрена такая выплата, информация о ней должна быть доступна для сотрудников, уточнили в сообщении.