Новак рассказал о подготовке к подписанию соглашений по "Силе Сибири - 2"

Процесс находится на финальной стадии, сообщил вице-премьер России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам российского газа по "Силе Сибири - 2" в Китай уже на финальной стадии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас уже спроектирован газопровод "Сила Сибири - 2" по территории Монголии. На финальной стадии находятся наши компании с партнерами по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа. Поэтому мы ожидаем этого события", - сказал он.