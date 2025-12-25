Новак: в России к 2042 году построят 17 ГВт объектов возобновляемой энергетики

Вице-премьер отметил, что для производства тепла на севере нецелесообразно строить подобные объекты

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 17 ГВт генерации на основе возобновляемых источников энергии планируется построить к 2042 году в России. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что для производства тепла на севере, где солнца нет или ветра, нецелесообразно строить подобные объекты. "В основном это в южных регионах нашей страны - Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и так далее. И там активно это строится, развивается. То есть мы к этому подходим очень рационально. Тем не менее, к 2042 году у нас в планах построить порядка 17 ГВт, доля в энергетическом балансе будет расти", - сказал он.