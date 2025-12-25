Параллельный импорт будут сокращать в косметике и радиоэлектронике

Кроме того, перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, будет сокращаться в номенклатурах, где российские производители существенно заместили фирмы из недружественных стран, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, будет сокращаться в номенклатурах, где российские производители или компании из дружественных государств существенно заместили фирмы из недружественных стран, а именно в косметике, радиоэлектронике, легкой промышленности. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге России.

"Минпромторг России продолжает работу по оптимизации перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту. Сокращение коснется, в первую очередь, тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей (косметика, радиоэлектронная продукция, легкая промышленность) или производителей из дружественных стран", - сказали в министерстве.

Также Минпромторг ведет работу по переформатированию подхода к перечню товаров, в отношении которых действует режим параллельного импорта.

"Так, предлагается учитывать в перечне, помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации, также номера государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Это позволит распространить параллельный импорт, к примеру, на графические или комбинированные товарные знаки", - отметили в министерстве.

Там также добавили, что механизм параллельного импорта был введен в качестве временной антикризисной меры. Его дальнейшее применение будет зависеть как от отечественного промышленного потенциала так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции, заключили в Минпромторге.