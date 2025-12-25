Новак: сделка ОПЕК+ показала свою эффективность при балансировке мирового рынка

Вице-премьер РФ отметил, что за 10 лет этот инструмент продолжает работать

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Соглашение стран ОПЕК+ показало свою эффективность при балансировке мирового рынка нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Конечно, можно говорить смело о том, что этот инструмент показал свою эффективность. За 10 лет он продолжает работать, и в течение этого времени он показал эффективность при балансировке как в сторону сокращения добычи консолидированно этими странами, так и в сторону увеличения", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос об оценке решений ОПЕК+.

Кроме того, вице-премьер отметил, что мировой рынок нефти сейчас сбалансирован. "Сегодня рынок сбалансирован. Мы видим, что в период низкого спроса решение о повышении добычи не применяется, при повышении спроса по мере роста рынка идет увеличение добычи", - отметил он.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана. С октября эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, такое же решение было принято и на ноябрь и декабрь 2025 года.

Позднее восемь ведущих стран ОПЕК+ договорились приостановить наращивание добычи нефти в первом квартале 2026 года, квоты по добыче на этот период сохраняются на уровне декабря 2025 года.