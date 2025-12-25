Энергосистема Москвы установила новый рекорд энергопотребления

Потребление мощности достигло исторического максимума 19 968 МВт

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Потребление мощности в энергосистеме Москвы и Московской области, Воронежской и Калужской областях побило исторические максимумы, сообщили в "Системном операторе".

"24 декабря в 17:00 потребление мощности в Московской энергосистеме достигло исторического максимума 19 968 МВт. Это на 85 МВт больше прошлогоднего максимума, который был зафиксирован 19 декабря 2024 года в 17:00", - говорится в сообщении.

В Воронежской энергосистеме рекорд был зафиксирован 24 декабря дважды - в утренний и вечерние пики потребления мощности, а затем 25 декабря был пройден еще раз. Максимальное значения отмечено на уровне 2 063 МВт.

В Калужской рекорд был достигнут 24 декабря - он составил 1 317 МВт.

В "Системном операторе" отметили, что одним из основных факторов роста потребления мощности является низкая температура воздуха.