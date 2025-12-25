Зеленский подписал закон, повышающий налог на прибыль банков до 50%

Также вводится запрет кредитным организациям уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает еще на один год действие "сверхналога" на прибыль банков, при этом повышая ставку в два раза - с 25% до 50%. Это следует из данных на сайте Верховной рады.

Согласно документу, для банков на 2026 год повышается ставка налога на прибыль с 25% до 50%, а также вводится запрет банкам уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В октябре депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщал, что такая мера позволит привлечь в бюджет около 15-23 млрд гривен ($359 млн - $550,8 млн по курсу Нацбанка Украины) в 2026 году и примерно 5 млрд ($119 млн) в 2027 году.

В первый раз "сверхналог" на прибыль банков в размере 50% был введен в 2023 году как временная мера, до этого стандартная ставка налога на прибыль предприятий на Украине составляла 18%. Необходимость повышенного налога на прибыль банков объясняли критическим дефицитом доходных статей бюджета, а также тем, что банки якобы получают сверхприбыль в военное время. Железняк тогда сообщил, что резкое увеличение налогов на прибыль банков также было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения программ поддержки Украины.

В 2024 году для банков продолжала действовать ставка 50%, в 2025 году - 25%.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.