Чемезов: выручка Ростеха в 2025 году составит более 4 трлн рублей

Глава госкорпорации сообщил, что выполнение гособоронзаказа будет идти до 31 декабря включительно

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Выручка Ростеха по итогам текущего года ожидается на уровне более 4 трлн рублей, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы еще год не закончили, у нас еще отгрузки идут, и выполнение гособоронзаказа до последнего дня, до 31 числа 12:00. <…> Но то, что более 4 трлн (рублей - прим. ТАСС), это да", - сказал он.

Выручка Ростеха в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей, сообщала госкорпорация ранее.

Базовый сценарий новой стратегии развития госкорпорации "Ростех" предполагает увеличение выручки к 2030 году до 6 трлн рублей, а к 2036 году до 7 трлн рублей, отмечал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко в интервью РБК.