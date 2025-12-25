Минпромторг: объем параллельного импорта в среднем снизился до $2 млрд в месяц

Такая динамика отражает успешную адаптацию экономики к санкционному давлению, рост отечественного производства и увеличение поставок продуктов-аналогов из дружественных стран

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем параллельного импорта в 2025 году снизился в среднем до $2 млрд в месяц с $4 млрд в начале действия механизма. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"Если в начале действия механизма объем импорта в среднем составлял 4 млрд долларов в месяц, то в 2025 он в среднем снизился до 2 млрд долларов в месяц", - сказали в министерстве.

Там отметили, что такая динамика отражает в том числе успешную адаптацию экономики к санкционному давлению, рост отечественного производства и увеличение поставок продуктов-аналогов из дружественных стран.

В циклом за период действия механизма с мая 2022 года Минпромторг фиксирует снижение объемов параллельного импорта.