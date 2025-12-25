По итогам Московских недель моды подписали контракты более чем на 1 млрд рублей

V Московская неделя моды прошла с 28 августа по 2 сентября

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сумма контрактов, заключенных совокупно на Московских неделях моды, превысила миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Совокупно за все сезоны достигнуты договоренности о заключении контрактов более чем на миллиард рублей, треть этой суммы - результат пятой Недели моды. Но реальный экономический эффект даже шире. Московская неделя моды дает дополнительный импульс для развития событийного туризма, креативного сектора экономики, обрабатывающей промышленности и других смежных направлений", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Она уточнила, что V Московская неделя моды прошла с 28 августа по 2 сентября, по сравнению с четвертым сезоном ее посещаемость выросла вдвое - до 120 тыс. человек. В два раза увеличилось и число дизайнеров-участников, их было более 360. Ключевые задачи проекта - продвижение отечественных производителей, расширение их присутствия на внутреннем и зарубежных рынках, а также культурный обмен.

С 2023 года под эгидой Московской недели моды проходит крупное деловое событие -международный форум BRICS+ Fashion Summit. За все время он объединил сотни российских и зарубежных дизайнеров, руководителей ведущих компаний, управленцев, экспертов профильных ассоциаций и журналистов из 109 государств. Как уточнила Сергунина, в 2025 году на форум приехали свыше 260 профессионалов из 65 стран. То есть была представлена треть государств мира.