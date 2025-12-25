Ростех планирует передать 12 новых SJ-100 авиакомпаниям в 2026 году

Госкорпорация рассчитывает на завершение сертификации самолета в первом полугодии 2026 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает на завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 в первом полугодии 2026 года, планирует передать авиакомпаниям 12 новых машин в 2026 году. Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Superjet, я надеюсь, мы завершим [сертификацию] в первом полугодии, потому что нам необходимо уже на следующий год 12 машин передать, уже новых 12 машин передать авиакомпаниям", - сказал он.

Сертификацию МС-21 планируется завершить к концу 2026 года, добавил он.

Чемезов также отметил, что пассажиры полетят на новых российских лайнерах уже в следующем году.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо в конце октября, на борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. На самолете было заменено большинство импортных комплектующих и систем на отечественные. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего первые два лайнера запустят в серийное производство, сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года. После этого начнется его серийное производство. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.