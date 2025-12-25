Чемезов: "Автоваз" закончит 2025 год с прибылью

Ситуация была "очень сложная", заявил глава Ростеха

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Отечественный производитель "Автоваз" закончит 2025 год с прибылью. Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Вот последняя встреча у нас была с Максимом Соколовым, генеральным директором "Автоваза", в общем-то он сказал, что все-таки год они заканчивают с прибылью, хотя была ситуация очень сложная", - сказал глава госкорпорации.

"Конечно, воевать с китайскими производителями очень сложно, они все-таки субсидируются очень серьезно государством, поэтому цена, конечно, не конкурентоспособна с нами", - подчеркнул Чемезов.

Ранее глава "Автоваза" заявлял, что автопроизводитель ожидает по итогам 2025 года безубыточности четвертый год подряд. Соколов отмечал, что речь идет о росте выручки компании во втором полугодии 2025 года.