Шохин: бизнес заявил Путину о необходимости более прогнозируемого курса рубля

В начале года многие ориентировались на курс 95-100 руб. за доллар, а получилось 80 руб. и даже меньше, указал глава Российского союза промышленников и предпринимателей

Президент РСПП Александр Шохин © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратили внимание на необходимость более прогнозируемого курса рубля для снижения волатильности на рынке. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Нам кажется, что как минимум должна быть большая определенность в курсе, потому что в начале этого года многие ориентировались на курс 95-100 [руб. за доллар], а получилось 80 [руб.] и даже меньше. А в следующем году и эксперты, и компании разошлись в своих оценках. Одни считают, что 100 [руб. за доллар] будет, другие - что 50 [руб.]. И мне кажется, что та волатильность, которая сложилась, позволяет существовать такому разбросу. Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года и в конце 1990-х. Но тем не менее использовать рыночные инструменты валютного регулирования вполне возможно, чтобы как минимум волатильность сократить, а тем самым - предсказуемость повысить", - сказал Шохин.