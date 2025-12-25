Выпуск лососевой икры в России за 11 месяцев вырос на 23%

Осетровой - на 6%

Редакция сайта ТАСС

© Александр Петров/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Производство лососевой икры в России в январе - ноябре 2025 года увеличилось по сравнению с таким же периодом годом ранее на 23%, до 11,6 тыс. тонн, осетровой - на 6%, до 67 тонн, сообщили в Рыбном союзе.

"Выпуск лососевой икры увеличился на 23% — до 11,6 тыс. тонн. Рост производства икры лососевых видов рыб сопровождается двузначными темпами снижения цен на нее в опте и все более уверенной (в части икры горбуши и кеты) понижательной динамикой — в рознице. Объем производства осетровой икры вырос на 6% — до 67 тонн. По итогам года объем выпуска черной икры в России может достичь 85-90 тонн, что будет выше уровня 2024 года (около 82 тонн)", - говорится в сообщении.

В целом производство рыбной продукции в России за 11 месяцев 2025 года превысило 3,8 млн тонн, что на 3% ниже уровня аналогичного периода 2024 года.

В том числе производство мороженой рыбы снизилось на 2%, до 2,5 млн тонн. В союзе пояснили, что сокращение связано с увеличением выпуска рыбной продукции более высокой степени переработки. В то же время выпуск мороженого рыбного филе вырос на 8%, до 231 тыс. тонн. Так, по состоянию на конец ноября 2025 года производство (на судах в море) филе минтая достигло 96 тыс. тонн (+25% в годовом сравнении), филе тихоокеанской сельди — 68 тыс. тонн (+21% год к году).

Производство рыбных консервов снизилось на 6% в годовом сравнении, до 173 тыс. тонн, рыбных пресервов - на 11%, до 91 тыс. тонн. Как отмечается в сообщении, выпуск рыбных консервов сокращается, что может свидетельствовать о насыщении рынка в условиях высокой конкуренции со стороны бурно растущего сегмента готовых блюд. В то же время снижение производства рыбных пресервов связано с эффектом высокой базы сопоставимого периода прошлого года.

Также за 11 месяцев текущего года снизился объем производства мороженых ракообразных - на 11%, до 91 тыс. тонн. "Отрицательная динамика выпуска мороженых ракообразных может объясняться ростом российского экспорта живых крабов. Так, их поставки в Китай за январь - ноябрь 2025 года выросли (год к году) на 10% в весе и составили около 35 тыс. тонн", - пояснили в союзе.