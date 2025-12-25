Лихачев заявил, что часть энергии с ЗАЭС может идти на Украину
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Часть энергии, вырабатываемой ЗАЭС, может идти на Украину, но объемы - это вопрос договоренностей. Об этом журналистам сказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
"Половина [выработки станции] или не половина, до половины, больше, меньше - это вопрос тех самым договоренностей. То, что может идти - я говорю об этом "да", - сказал он.
Он добавил, что Росатом готов поставлять электроэнергию с ЗАЭС в рамках коммерческой детальности крупным международным потребителям.