"Россети" открыли подстанцию для электроснабжения нефтепромысла в Югре

Интеграцию подстанции в энергосистему обеспечила двухцепная линия электропередачи 110 кВ Чупальская - Кузоваткинская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" ввела в работу в Югре высокоавтоматизированную подстанцию 110 кВ, которая получила имя первого руководителя Тюменской энергосистемы Владимира Соколова. Пуск высоковольтного объекта, предназначенного для электроснабжения месторождения Московцева, был приурочен к профессиональному празднику - Дню энергетика, говорится в сообщении группы "Россети".

"Энергоцентр мощностью 80 МВА оснащен высоконадежным российским оборудованием, рассчитанным на эксплуатацию в сложных климатических условиях. Реализована функция дистанционного управления работой коммутационных аппаратов и терминалов релейной защиты и автоматики, что позволило минимизировать риски ошибок персонала", - отмечается в сообщении.

Интеграцию подстанции в энергосистему Югры обеспечила двухцепная линия электропередачи 110 кВ Чупальская - Кузоваткинская. Для ее строительства энергетики установили 14 опор высотой до 34 м и массой до 12 т, смонтировали почти 2 т сталеалюминиевого провода. Для обеспечения дополнительной устойчивости конструкций в условиях сильной заболоченности и высоких ветровых нагрузок сваи фундаментов вбили в грунт на глубину до 21 м, отметили в компании.

Подключенное к сети нефтяное месторождение, суммарные запасы которого оцениваются в 33 млн т, названо в честь выдающегося российского инженера-геолога Олега Московцева. Разработку ведет компания "РН-Юганскнефтегаз".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.