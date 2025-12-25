Объем господдержки фермеров Калмыкии, выращивающих телят, увеличат на 25% в 2026 году

Это позволит увеличить количество откормочных площадок в регионе республике в рамках концепции развития животноводства в республике, сообщил министр сельского хозяйства республики Тимур Гаваев

ЭЛИСТА, 11 декабря. /ТАСС/. Господдержка начинающим фермерам, специализирующимся на выращивании телят калмыцкой породы, а также мелкого рогатого скота в 2026 году в Калмыкии будет увеличена на 25%, до 235 млн рублей. Это позволит увеличить количество откормочных площадок в регионе республике в рамках концепции развития животноводства в республике, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Тимур Гаваев.

По инициативе главы Республики Бату Хасикова с 2022 года в Калмыкии реализуется концепция интенсивного развития животноводства, включающая строительство современных откормочных площадок.

"На 2026 год Калмыкии одобрена поддержка на развитие малых форм хозяйствования - программу "Семейная ферма", проект "Агростартап", сельхозкооперативы - в сумме 235 млн рублей. Это на четверть больше, чем в текущем году. Большая часть фермеров, получателей господдержки, использует гранты на реализацию проектов по строительству современных откормочных площадок. Увеличение их количества позволит нам значительно повысить эффективность животноводческого сектора республики, увеличить объемы производства и качество продукции, в частности, высококачественной говядины ", - сказал он.

Господдержка начинающим фермерам на развитие малых форм хозяйствования в Калмыкии в этом году дополнительно была увеличена более чем на 10%, до 188 млн рублей. В целом в 2025 году гранты получили 52 фермера, которые направили средства на создание откормочных площадок для крупного и мелкого рогатого скота. За последние пять лет в Калмыкии создано более 100 современных откормочных площадок общей производственной мощностью более 30 тыс. голов единовременного содержания. Все это является частью реализуемой Минсельхозом республики "Концепции развития животноводства", направленной на укрепление и модернизацию отрасли, уточнил министр.

"Мы не просто выделяем средства, но и тщательно контролируем их эффективное использование. Каждый построенный объект - это шаг к повышению конкурентоспособности нашего агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности региона и страны в целом", - добавил глава Минсельхоза республики.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясо из степной республики известно вкусовыми качествами далеко за пределами региона. В Калмыкии практикуется естественный выпас животных в степи, где более двухсот видов трав. Из-за жаркого солнца они превращаются в естественный концентрат полезных веществ, с минимумом лишней влаги, что обеспечивает мясу вкус и аромат без применения каких-либо промышленных технологий.