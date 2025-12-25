Более 40 мошенников, пытавшихся украсть деньги через Max, задержали в 2025 году

Также было заблокировано более 700 тыс. подозрительных аккаунтов и удалено более 1 млн вредоносных файлов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 40 мошенников, которые предпринимали попытки похищения денег у граждан через национальный мессенджер Max, были задержаны в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

"В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Мах и МВД России в 2025 году были задержаны более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что благодаря партнерству платформы с российскими компаниями в области кибербезопасности было заблокировано более 700 тыс. подозрительных аккаунтов, удалено более 1 млн вредоносных файлов. "Совместно с правоохранительными органами более 100 человек выведены из-под влияния злоумышленников, а благодаря антифрод-сотрудничеству со "Сбером" от мошенников было спасено более 300 миллионов рублей граждан", - добавили в пресс-службе.

Центр безопасности Мах отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. В 2025 году через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили около 600 тыс. жалоб. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 минут.