В Кузбассе свыше 20 тыс. га брошенных земель вернули в сельхозоборот в 2025 году

Посевная площадь составила 919 тыс. га

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 25 декабря. /ТАСС/. Все легко вводимые земли в Кемеровской области сельхозпроизводители за последние годы вернули в оборот, за 2025 год введено 20,3 тыс. га брошенных земель. В дальнейшем планируется освоение труднодоступных участков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

План по вводу в оборот неиспользуемых земель в 2025 году выполнен на 100%. Больше всего вводится земель в Ленинск-Кузнецком, Крапивинском, Топкинском, Беловском, Прокопьевском, Промышленновском, Кемеровском, Мариинском и Яшкинском районах.

"Мы ведем планомерную работу по возвращению в оборот неиспользуемых земель, чтобы обеспечить рост объема производства продукции агропромышленного комплекса и поддержание экспортного потенциала региона. Всего с 2018 года введено 197,4 тысячи гектаров, что уже увеличило посевные площади под сельскохозяйственные культуры на 100 тысяч гектаров. В 2026 году планируем ввести не меньше 20 тысяч гектаров", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Ильи Середюка.

Уточняется, что были введены в оборот все легко вводимые земли. Теперь планируется заниматься заросшими и труднодоступными участками, куда высокопроизводительная техника не зайдет. Эти земли привлекательны для небольших фермерских хозяйств, а также для таких перспективных направлений агробизнеса, как пчеловодство, сбор дикоросов, экотуризм.

По данным Росстата, в 1990 году посевные площади в Кузбассе составляли 1,375 млн га. В 2025 году посевная площадь составила 919 тыс. га.