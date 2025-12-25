Путин сообщил о снижении безработицы в РФ до исторически низких 2,2%

Среди экономически активного населения доля занятых составила 97,8%, уточнил президент России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал рекордное снижение безработицы. На заседании Госсовета он сообщил, что ее уровень снизился до исторически низких 2,2%.

"Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица", - сказал Путин. Он обратил внимание на то, что в целом по стране безработица среди молодежи всегда чуть повыше. "Но и здесь есть положительные сдвиги. Безработица среди граждан до 34 лет так же устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%", - сообщил российский лидер.