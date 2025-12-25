В Калининграде туристы потратят более 31 млрд рублей по банковским картам

Эта сумма превышает показатель 2024 года на 26%

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Туристы, расплачиваясь в Калининградской области банковскими картами, потратят к концу 2025 года 31,1 млрд рублей. Это на 26% больше прошлогодних показателей, сообщили ТАСС в региональном министерстве по культуре и туризму.

"31,1 млрд рублей оценочно потратят туристы по картам в регионе за 2025 год. Это больше показателей 2024 года на 26,1%", - сообщила собеседница агентства.

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявлял ТАСС о том, что регион в период новогодних праздников посетят не менее 75 тыс. туристов. Этот показатель превысит данные 2024 года приблизительно на 7-8%.

Традиционно точками притяжения туристов в регионе являются музеи Иммануила Канта и Мирового океана, зоопарк, фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" в Калининграде, концерты и спектакли в "Янтарь-холле" Светлогорска, Парк света в Гурьевске, многочисленные новогодние и рождественские ярмарки, проходящие практически во всех муниципалитетах области.

В сезоне 2024-2025 годов Калининградская область приняла 69 тыс. туристов, что превысило показатель аналогичного периода 2024 года на 9,5%. Новогодние каникулы в 2026 году продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.