Сенатор Пол: госдолг США каждую секунду увеличивается на $75 тыс.

По подсчетам сенатора, в 2025 году общий размер государственных растрат составил $1,6 трлн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Американский государственный долг в уходящем году с каждой секундой увеличивается на $75 тыс. Об этом говорится в посвященном расходам правительства США ежегодном докладе, подготовленном сенатором Рэндом Полом (республиканец от штата Кентукки).

По его оценкам, на протяжении следующего десятилетия США будут "ежегодно увеличивать долг в среднем на $23,9 трлн". "Правительство США будет повышать долг на более чем $6,53 млрд каждый день в течение следующих десяти лет. Мы берем в долг более $272 млн каждый час, $4,54 млн каждую минуту и более $75 тыс. каждую секунду", - отмечает сенатор.

Он назвал "каплей в море" в борьбе с расходами решение президента США Дональда Трампа впервые за 50 лет "отказаться от внешней помощи и финансирования международных организаций на $5 млрд". По подсчетам сенатора, в 2025 году "общий размер государственных растрат составил $1 639 135 969 608, включая $1,22 трлн в виде процентных выплат по долгу".

Госдолг США на данный момент превышает $38,5 трлн, или свыше $112 тыс. на жителя страны. Большинство американских экспертов склоняются к тому, что сбалансировать американский бюджет можно в течение десятилетнего срока. Они рекомендуют привязать федеральные расходы к среднему годовому доходу за предыдущие три года с поправкой на рост населения и инфляцию. Специалисты указывают на такую давнюю проблему Конгресса с формированием федерального бюджета, как отсутствие всеобъемлющего проекта, включающего абсолютно все расходы и доходы. Они предлагают сократить ненужные траты, которые становятся бременем для налогоплательщиков.