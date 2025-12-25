Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

В лидерах роста торговой сессии, по данным аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, находились акции "Фосагро", "Озона", ВК, ЮГК и бумаги X5

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 0,22%, до 2 714,12 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,49% - до 1 097,79 пункта. Курс юаня снизился на 10 копеек, до 11,03 рубля.

"Амплитуда колебаний индекса Мосбиржи и торговые обороты продолжили ожидаемо идти на спад. Бенчмарк вяло курсировал в области поддержки над 2 700 пунктами", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста сегодняшней торговой сессии, по данным аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, находились акции "Фосагро" (+3,05%), "Озона" (+2,54%), ВК (+0,73%), ЮГК (+0,70%) и бумаги X5 (+0,54%).

Лидерами снижения, по его словам, стали акции "Мосэнерго" (-2,51%), МКБ (-2,08%), "ИнтерРАО" (-1,81%), ПИК (-1,69%) и "Аэрофлота" (-1,64%)

Прогноз на 26 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 26 декабря 2 700 - 2 750 пунктов. Ориентир по курсам валют - 77,5-78,5 рубля за доллар и 11-11,25 рубля за юань.

Как считают во Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 77,5-79 рубля, 90-93 рубля и 11-11,4 рубля, соответственно.