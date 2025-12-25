"Газпром" заканчивает пусконаладочные работы на пятой линии Амурского ГПЗ

Предприятие является неотъемлемой частью всей системы "Сила Сибири", отметил глава компании Алексей Миллер

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Газпром" уже завершает пусконаладочные работы на пятой линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.

"Мы уже заканчиваем пусконаладочные работы на пятой линии Амурского газоперерабатывающего завода, который является неотъемлемой частью всей системы "Сила Сибири" - сказал он.

По словам Миллера, "Газпром" относительно недавно начал последовательно развивать газоперерабатывающие мощности.

"Тому масса объективных причин - истощение ресурсов Надым-Пур-Тазовского региона, открытие крупных месторождений в Восточной Сибири", - подчеркнул он.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность по сырью составляет 42 млрд куб. м в год. В составе предприятия будет шесть линий по 7 млрд куб. м сырьевого газа в год каждая. Ввод линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".