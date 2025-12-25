Петербургская биржа отстранила "Солид товарные рынки" от торгов

Клиринговое обслуживание сделок компании приостановят с 26 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Петербургская биржа отстраняет трейдера "Солид товарные рынки" от торгов нефтепродуктами, следует из сообщения торговой площадки.

"21.01.2026 будет прекращен допуск к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" АО Петербургская биржа путем расторжения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с АО "Солид - товарные рынки", - говорится в сообщении. При этом с 26 декабря приостанавливается клиринговое обслуживание сделок компании.

Отмечается, что причиной стало нарушение компанией требований закона "Об организованных торгах" и правил торговой площадки.

В 2023 году биржа уже приостанавливала доступ к торгам нефтяному трейдеру из-за нарушений требований торговой площадки.